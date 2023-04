I Carabinieri incontrano i ragazzi dell’Istituto Tecnico “Sciascia E Bufalino”

VALDERICE – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno incontrato, nei giorni scorsi, gli studenti del quarto e quinto anno dell’Istituto Tecnico Economico e Turismo “Sciascia e Bufalino” di via Simone Catalano.

Svariati sono stati i temi affrontati dal personale dell’Arma ed esposti nei particolari ai liceali, dai pericoli derivanti dall’uso delle sostante stupefacenti, a quelli derivanti dal web e dei social network. I Carabinieri si sono soffermati inoltre nel dare consigli relativi alla viabilità e alla circolazione stradale rispondendo alle numerose domande fatte dai giovani che sono risultati particolarmente interessati agli argomenti proposti dal personale in divisa.

Non sono mancati inoltre gli interrogativi sulla storia dell’Istituzione, sulla vita di un Carabiniere e su quale sia la procedura per entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri.