I disinfettori della Brigata ”Aosta” continuano il programma di sanificazione presso il comune di Petrosino

TRAPANI – Nell’ambito degli interventi che le Forze Armate stanno conducendo in Sicilia in concorso e supporto alla Protezione Civile, l’Esercito è intervenuto ieri (16 giugno), a seguito delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il centro abitato del Comune di Petrosino con la sanificazione delle principali vie.

Nuclei specializzati di disinfettori della Brigata “Aosta”, a seguito di richiesta avanzata dal Sindaco del comune della provincia di Trapani, dott. Gaspare Giacalone, hanno effettuato la sanificazione delle arterie principali della cittadina trapanese, nonché le aree di edilizia popolare dove può essere più alto il rischio di contagio.

L’appello, accolto dai Vertici della Forza Armata e condotto da nuclei di disinfettori del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, del 4º Reggimento Genio Guastatori e del Reggimento Lancieri d’Aosta (6°) di Palermo, costituisce un’efficace premessa per gli enti pubblici e locali per rendere più sicuro l’ambiente di vita, durante la cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza sanitaria in atto.

Questa tipologia di intervento, per cui l’Esercito ha specifiche competenze e peculiarità nel settore, rientra nell’ambito della medicina preventiva e dell’igiene ambientale, per contenere i rischi della diffusione del Coronavirus e incrementare quindi la salubrità ambientale. Tale expertise, frutto dell’esperienza maturata nei vari scenari operativi in cui l’Esercito è chiamato ad operare all’estero, in questo periodo di crisi viene regolarmente impiegata anche per igienizzare infrastrutture, mezzi e materiali in dotazione alla Forza Armata.