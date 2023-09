I sindacati sollecitano il consiglio comunale di Castelvetrano all’approvazione celere delle tariffe Tari 2023

CASTELVETRANO – “Il comune rischia dissesto finanziario e la messa in disponibilità dei lavoratori in esubero”

“Sollecitiamo i componenti del consiglio comunale castelvetranese ad approvare in tempi brevi le tariffe Tari relative all’anno 2023, in occasione dell’assemblea d’aula fissata per lunedì prossimo. L’approvazione delle tariffe, infatti, è indispensabile per la definizione del documento di programmazione finanziaria dell’Ente e indispensabile per mantenere gli equilibri di bilancio nel rispetto delle norme di Legge”.

Ad affermarlo sono i segretari di categoria di Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fp e Csa Trapani Caterina Tusa, Rosario Genco, Giorgio Macaddino e Paolo Pagoto.

“L’eventuale mancata approvazione da parte del massimo consesso civico – aggiungono-, potrebbe delineare gravi conseguenze in termini di squilibri di bilancio, con danni di natura economico finanziaria e tagli dei servizi da rendere all’utenza cittadina, nonché l’ipotesi della dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente e la conseguente minaccia di messa in disponibilità dei lavoratori risultati in esubero”.

E concludono: “Da qui il nostro appello al senso di responsabilità dei consiglieri comunali di Castelvetrano e alle forze politiche presenti nel territorio, affinché venga trattato, discusso e deliberato l’argomento all’ordine del giorno al fine di eliminare qualsiasi preoccupazione relativa all’eventuale mancata approvazione della tariffa, che potrebbe significare un passo indietro rispetto al riequilibrio di bilancio attestato solo qualche mese fa”.