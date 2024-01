Il 7 gennaio ingresso gratuito nei siti della cultura. Al parco archeologico di Segesta un laboratorio per bambini sul pane

SEGESTA – Domani (7 gennaio) cade la prima domenica del mese e l’ingresso al parco archeologico di Segesta è gratuito; saranno anche disponibili (compatibilmente alle condizioni meteo) una visita guidata speciale e un laboratorio per i più piccoli legati alla mostra in corso, Elyma; sarà anche attivo il servizio di ristorazione “smart” con il food truck (installato in attesa che venga ripristinata la caffetteria distrutta nell’incendio di luglio scorso).

Domenica, quindi, immersione a 360 gradi nella mostra e nelle installazioni di Elyma di Gandolfo Gabriele David, in forte dialogo con il sito archeologico. Alle 10.30 è prevista una visita guidata immersiva alle installazioni di land art e un laboratorio ispirato alla mostra. Con la guida dell’archeologa di CoopCulture, i ragazzi raggiungeranno il tempio dorico dove Gandolfo Gabriele David ha allestito un altare “artistico” a gradoni con la parte sommitale seminata a grano. Qui la narrazione archeologica ad un certo punto lascerà spazio alla riflessione sul connubio arte e natura che ha potenti risvolti anche religiosi, in cui il pane era tra gli elementi essenziali. L’esperienza proseguirà proprio con un laboratorio di panificazione: durante “Con le mani in pasta” i piccoli visitatori realizzeranno con farina e acqua pani votivi di forme varie, da portare a casa come ricordo dell’esperienza.

Info e biglietti: www.coopculture.it