Il Circolo Crimiso sulla vicenda del Polo tecnologico di C.da Airone

CASTELVETRANO – Il Circolo Crimiso interviene sulla vicenda del Polo tecnologico di C.da Airone:

Il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano plaude alla iniziativa della Regione Sicilia in merito alla diffida rivolta al curatore fallimentare dell’ATOTP2 “a trasferire al più presto il polo tecnologico di C.da Airone di Castelvetrano alla SRR Trapani Sud”.

Le sollecitazioni nel tempo rivolte dal Circolo Crimiso di Castelvetrano, supportato in questa battaglia da Legambiente Sicilia, e anche per il pressante intervento della SRR “Trapani Sud” finalmente hanno trovato valido riscontro nell’iniziativa della Regione Sicilia (atto di diffida firmato nei giorni scorsi dall’assessore Daniela Baglieri e dal direttore generale Calogero Foti) .

Come noto il Circolo di Castelvetrano si è sempre battuto per il recupero ed il pieno utilizzo dell’impianto di c/da Airone oltre che per i positivi risvolti di natura ambientale, anche per i vantaggi di ordine economico che ne possono derivare per tutte le comunità che insistono nel territorio ed in particolare per il mondo agricolo per il compost di qualità che si produceva e si tornerà a produrre.

E’ auspicabile che la vicenda abbia la soluzione sperata nel più breve tempo possibile; il circolo Legambiente Crimiso continuerà a vigilare e metterà in atto tutte le iniziative che si riterranno utili .

Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano