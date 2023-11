CASTELVETRANO -Il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano per il 5° anno consecutivo ha partecipato alla Festa dell’Albero-Life Terra (progetto lanciato nel 2020 dalla Fondazione Life Terra e condiviso da alcune nazioni europee per la piantumazione di 500/milioni di alberi in tutta Europa; l’Italia per il tramite di Legambiente si è impegnata alla piantumazione di 9,5/milioni di alberi entro il 2025).

A Castelvetrano, grazie alla collaboraione di alcune scuole e di cittadini illuminati, dal 2020 sono stati piantumati oltre 100 alberi: si è cominciato con il Liceo di Scienze Umane ed il 2° Circolo Didattico per proseguire con l’I.C. Pardo, i licei classico e scientifico e gli istituti alberghiero e tecnico commerciale.

Quest’anno la festa dell’Albero, giunta alla 28^ edizione, si è svolta in tre tappe, di cui due il 21 Novembre nel plesso E. Medi e Pappalardo con la piantumazione di alcuni alberi di ulivo e di agrumi e l’ultima Domenica 26 Novembre con la piantumazione di un albero di ulivo regalato dall’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo e messo a dimora all’interno del parco delle rimembranze in prossimità del parco giochi per bambini.

Nel corso della mattinata si sono alternati esercizi all’aperto con letture sul tema dell’albero ed infine, dopo una breve presentazione del significato della festa dell’albero da parte del responsabile del Circolo Crimiso di Legambiente, si è proceduto alla piantumazione dell’ albero di ulivo che ha visto il coinvolgimento di alcuni extracomunitari e di bimbi di famiglie di immigrati a sottolineare anche il messaggio di pace che si è voluto dare all’iniziativa.

Infine il gruppo del “Re Letturino” unanime ha accolto la proposta lanciata dal circolo Crimiso per la pulizia nei prossimi giorni dell’aiuola ove è stato piantumato l’albero di ulivo e chiederne l’adozione all’amministrazione comunale .