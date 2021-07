Il “Festino della Tonnara” Florio di Palermo con Lidia Schillaci, vincitrice di Tale e Quale Show 2021

PALERMO – Mercoledì 14 luglio, la notte estiva tradizionalmente dedicata ai festeggiamenti per la santa patrona di Palermo, Santa Rosalia, la Tonnara Florio di Palermo, in Discesa Tonnara, 4, ospiterà la voce Lidia Schillaci, vincitrice di Tale e Quale Show 2021. Il Festino della Tonnara è organizzato da La Notte Vola, con gli chef della […]

PALERMO – Mercoledì 14 luglio, la notte estiva tradizionalmente dedicata ai festeggiamenti per la santa patrona di Palermo, Santa Rosalia, la Tonnara Florio di Palermo, in Discesa Tonnara, 4, ospiterà la voce Lidia Schillaci, vincitrice di Tale e Quale Show 2021. Il Festino della Tonnara è organizzato da La Notte Vola, con gli chef della nuova società Zaharaziz, i fratelli Enrico e Daniele Taormina e Karol strutture sanitarie. L’appuntamento è per le ore 20,00 con una cena accompagnata da lounge sax e, a seguire, concerto acustico di Lidia Schillaci, con Osvaldo Lo Iacono alla chitarra e Giuseppe Zito al piano. Presenta la serata Vincenzo Canzone.