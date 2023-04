Il gruppo parlamentare di Forza Italia fa un primo resoconto dell’attività svolta insieme al Governo regionale

PALERMO – A quasi sei mesi dall’insediamento dell’Assemblea Regionale Siciliana, oggi, Sabato 22 aprile alle 10,30 al Teatro Politeama di Palermo, i deputati e gli assessori regionali, il coordinatore regionale e i parlamentari nazionali presenteranno il lavoro svolto in questi mesi. A coordinare i lavori sarà il presidente del Gruppo parlamentare regionale Stefano Pellegrino.

I due assessori di Forza Italia Marco Falcone ed Edy Tamajo illustreranno il lavoro svolto in seno al Governo, mentre Stefania Craxi porterà i saluti della deputazione nazionale e sottolineerà il lavoro svolto in sinergia fra i diversi livelli parlamentari.

Marcello Caruso, coordinatore regionale del partito, farà un quadro della riorganizzazione in corso nel territorio, delle nuove presenze istituzionali all’interno degli enti locali e della struttura di coordinamento che si sta delineando per operare in raccordo fra i diversi livelli.

A concludere i lavori sarà il Presidente della Regione Renato Schifani, che traccerà il quadro complessivo dell’attività svolta e le prospettive per i prossimi mesi della legislatura regionale.