Il Lombardo Radice Pappalardo apre le sue porte ai volontari dell’organizzazione internazionale “Global Volunteers”

CASTELVETRANO – Anche quest’anno, dal mese di Ottobre al mese di Dicembre, l’Istituto Lombardo Radice -Pappalardo ha avuto il privilegio di aprire le sue porte ai volontari dell’organizzazione internazionale “Global Volunteers”, trasformando le settimane di didattica ordinaria in una straordinaria esperienza di arricchimento umano e culturale: un laboratorio a cielo aperto di confronto e conoscenza. Grande soddisfazione della Dirigente scolastica, la prof.ssa Maria Rosa Barone, che ha ringraziato Giovanni Parrino, Italy Country Manager, e ha sottolineato come l’esperienza con i Global Volunteers sia altamente educativa, non solo per la comprensione di una lingua straniera, ma anche per l’insito invito alla solidarietà ed all’amicizia verso il mondo. La loro presenza ha trasformato la classe in un piccolo laboratorio di intercultura, dove l’apprendimento si unisce al valore umano dell’incontro.