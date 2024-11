Il LUMSA International Research Center for Artificial Intelligence Management (LICAIM), centro di ricerca internazionale sull’IA

PALERMO – Il 21 novembre, il dipartimento GEC (Giurisprudenza, Economia e Comunicazione) di Palermo dell’Università LUMSA inaugurerà il LUMSA International Research Center for Artificial Intelligence Management (LICAIM), un nuovo centro internazionale di ricerca dedicato allo studio e alla gestione dell’intelligenza artificiale, con un evento di lancio che riunirà esperti di livello internazionale, rappresentanti istituzionali e professionisti del settore. Il Kick-off Meeting si terrà presso l’Aula Magna dell’Università, in via Filippo Parlatore 65, e sarà un’occasione unica per esplorare le implicazioni dell’AI sulle strategie aziendali e sui quadri regolatori emergenti.

La giornata si aprirà alle 10:30 con i saluti istituzionali del Rettore dell’Università LUMSA, Francesco Bonini, affiancato da Gabriele Carapezza Figlia, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione, e da Alessandro Dagnino, Assessore all’Economia della Regione Siciliana. A seguire, Giovanni Battista Dagnino, Direttore del nuovo centro LICAIM, presenterà le finalità e gli ambiti di ricerca che saranno al centro delle attività del centro, illustrandone la missione: favorire un’innovazione responsabile e sostenibile attraverso una profonda comprensione delle dinamiche dell’intelligenza artificiale.

La mattinata proseguirà con una tavola rotonda intitolata “L’intelligenza artificiale: tecnologia, mercato e regole”, moderata da Antonio Perrucci, Direttore del Laboratorio sull’Ecosistema Digitale di ASTRID. Esperti come Giuseppe Italiano, Prorettore della LUISS e ordinario di Computer Science, Paolo Lupi dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Oreste Pollicino, ordinario di Diritto costituzionale e dei media all’Università Bocconi e rappresentante italiano presso l’Agenzia Europea per la protezione dei diritti a Vienna, e Ugo Ruffolo, già ordinario di Diritto civile all’Università di Bologna, discuteranno le opportunità e le sfide offerte dalle nuove tecnologie.

Il programma riprenderà nel pomeriggio con una seconda tavola rotonda, questa volta dedicata all’evoluzione dell’intelligenza artificiale e dei quadri regolatori, con un’attenzione particolare al loro impatto sui modelli di business e sulle strategie delle imprese. La discussione, moderata da Antonio Manganelli, Professore di Diritto e Politiche della concorrenza all’Università di Siena, vedrà la partecipazione di leader aziendali e professionisti di alto profilo, tra cui Valeria Sandei, CEO di Almawave, Luigi Ardito, Senior Director of Government Affairs di Qualcomm per l’Europa, il Medio Oriente e il Nord Africa, Flavio Arzarello, Economic and Regulatory Policy Manager di Meta, e Giovanni Alessi, CEO di Moving Up.

L’evento si concluderà con un momento di dibattito aperto e le riflessioni finali di Antonio Nicita, Professore ordinario di Politica economica all’Università LUMSA, che sintetizzerà i punti salienti emersi dalle discussioni e proporrà una visione strategica sulle prospettive future.