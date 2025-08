Il mazarese Giuseppe Giametta (Gloria B5 Evo Suzuki), è il vincitore del 9° Autoslalom Altofonte Rebuttone

ALTOFONTE – Il 9° Autoslalom Altofonte Rebuttone, prova a calendario AciSport, disputata, domenica 3 agosto, con validità per il Trofeo d’Italia Sud AciSport e per il Campionato siciliano, è stata vinta dal mazarese Giuseppe Giametta (nella foto su Gloria B5 Evo Suzuki). La gara è stata organizzata dalla Scuderia Armanno Corse Palermo, in sinergia con il Team Altofonte Corse, il contributo della Regione e della Città Metropolitana di Palermo ed il patrocinio dei Comuni di Altofonte e Piana degli Albanesi e si è svolta sul confermato tracciato da 3,800 km ricavato lungo una sezione delle strade provinciali nr. 5 e 5 Bis, che collegano i due centri del Palermitano.

Dopo Giuseppe Giametta (Gloria B5 Evo Suzuki), vincitore della gara, si sono classificati secondo il misilmerese Riccardo Cerniglia (Bogani SN84 Suzuki), terzo il messinese Luca Radici (Semog Bravo Sport), seguiti dal montemaggiorese Antonio Ferraro (Fiat 126 Suzuki), quarto classificato e vincitore della Coppa ‘Ninni Mulè’.