Il palermitano Diego Rizzo accede alla Finalissima del Tour Music Fest 2024

PALERMO – Palermitano 71, all’anagrafe Diego Rizzo, ha raggiunto un traguardo straordinario venerdì scorso (29 novembre), vincendo la categoria Cantautori Senior alle finali nazionali del Tour Music Fest 2024. Grazie a questa vittoria, Palermitano 71 si è esibito nella prestigiosa Finalissima del 1° dicembre, che si è tenuta all’Auditorium Little Tony di San Marino.

Il Tour Music Fest, che quest’anno ha accolto oltre 29.000 artisti da 12 Paesi, continua a essere una piattaforma internazionale per valorizzare i migliori talenti. Palermitano 71 ha dimostrato di essere una figura di spicco nel panorama musicale emergente, confermandosi come una voce unica e inconfondibile.

Nella Finalissima del 1° dicembre, Palermitano 71 ha avuto l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria d’eccezione composta da luminari come Beppe Vessicchio, Kara DioGuardi (giudice di American Idol e autrice per star come Pink e Demi Lovato) e i coach del Berklee College of Music.