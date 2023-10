Il Sindaco Alfano chiede con urgenza un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

CASTELVETRANO – In una nota inviata alla Prefettura di Trapani, il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha chiesto che si indichi “con urgenza un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzato a risolvere le problematiche che di recente hanno interessato il territorio. In particolare si evidenzia che oltre agli eventi delittuosi (tentati scippi, tentate rapine, minacce ed aggressioni) segnalati dagli organi di stampa, lo scrivente continua a ricevere numerose segnalazioni sulla presenza nel centro storico e nelle vie principali della città di soggetti che, con fare minaccioso, attentano alla sicurezza delle persone, ponendo in essere atti intimidatori e vandalici per il privato e per il pubblico arredo cittadino”.