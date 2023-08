Il sindaco di Castelvetrano: “Non sono stato invitato”

CASTELVETRANO – Il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, ha voluto chiarire in un comunicato i motivi della sua assenza alla presentazione del Club degli Agricoltori avvenuta nell’azienda Asaro di Marinella di Selinunte alla presenza del fondatore di Starbucks, Haward Schultz. Nel comunicato del sindaco Alfano si legge:

“In relazione alle polemiche manifestatesi nei social, scaturite dalla mia assenza in un evento organizzato da azienda privata il 26 agosto scorso, preciso che, per tale manifestazione, non è arrivato nessun invito presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

Colgo l’occasione, inoltre, per chiarire che la presenza istituzionale è sempre frutto di valutazione di opportunità atteso che il Sindaco rappresenta l’intera comunità e deve difendere la Sua onorabilità.