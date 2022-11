Il Vescovo visita le Comunità di Campobello, Marsala e Pantelleria

CAMPOBELLO DI MAZARA – Il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella si è messo in cammino per incontrare le comunità parrocchiali dei diversi paesi della Diocesi. Domenica 13 novembre, alle ore 11,30 celebrerà la santa messa in chiesa madre a Campobello di Mazara, dove incontrerà la comunità parrocchiale, i bambini del catechismo e gli operatori. Nel pomeriggio […]

CAMPOBELLO DI MAZARA – Il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella si è messo in cammino per incontrare le comunità parrocchiali dei diversi paesi della Diocesi. Domenica 13 novembre, alle ore 11,30 celebrerà la santa messa in chiesa madre a Campobello di Mazara, dove incontrerà la comunità parrocchiale, i bambini del catechismo e gli operatori. Nel pomeriggio sempre di domenica, dalle 16,30, il Vescovo terrà la visita ufficiale della Forania di Marsala. L’incontro col clero e poi alle 18 presiederà la santa messa, con la partecipazione dei Consigli pastorali parrocchiali. Con questi ultimi, alle ore 19,15, sempre in chiesa madre terrà un incontro. Mercoledì 16 e giovedì 17 novembre il Vescovo farà, invece, la sua prima visita sull’isola di Pantelleria. Monsignor Giurdanella mercoledì, alle ore 11, verrà accolto in Comune per l’incontro con le autorità civili e militari. Alle ore 16 (chiesa madre), terrà l’incontro con i ragazzi del catechismo e i catechisti della tre parrocchie dell’isola. Alle ore 18 (chiesa madre) celebrerà la santa messa e, a seguire, terrà l’incontro con gli operatori pastorali e l’intera comunità pantesca. Giovedì 17, dalle ore 10, visiterà le chiese dell’isola.