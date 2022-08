Impianti Palazzetto dello Sport a bando per l’affidamento. Sindaco: “Grande impegno dell’ass. Foscari”

CASTELVETRANO – Nell’ottica della promozione dell’attività sportiva, l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, sin dall’insediamento, ha indirizzato gli uffici verso un ritorno alla piena fruibilità di tutte le strutture sportive di proprietà comunali, sebbene le difficoltà derivanti dalle disposizioni del dissesto finanziario. Diverse le criticità incontrate, come nel caso delle strutture sportive in prossimità dell’Ospedale, nei pressi […]

CASTELVETRANO – Nell’ottica della promozione dell’attività sportiva, l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, sin dall’insediamento, ha indirizzato gli uffici verso un ritorno alla piena fruibilità di tutte le strutture sportive di proprietà comunali, sebbene le difficoltà derivanti dalle disposizioni del dissesto finanziario. Diverse le criticità incontrate, come nel caso delle strutture sportive in prossimità dell’Ospedale, nei pressi del Palazzetto dello Sport, ricadenti su terreni di proprietà dell’Asp, malgrado costruite dal Comune.

“L’assessore allo sport Filippo Foscari si è dedicato anima e corpo alla questione delle strutture sportive in oggetto. – dichiara il sindaco Enzo Alfano – Con un operato certosino, durato 3 anni, il vicesindaco è riuscito a sbrogliare la matassa, immediatamente manifestatasi ingarbugliata. Oggi, finalmente, siamo nelle condizioni di mettere a bando le strutture e ciò rappresenta sicuramente un risultato importante per la nostra città. Tutto questo non sarebbe stato possibile, senza lo sforzo delle nostre esigue risorse, vista la carenza strutturale di tecnici. A loro, va il mio personale ringraziamento a nome di tutti i cittadini.”

“Le strutture di cui parliamo sono di proprietà comunale, ma insistono su terreni di proprietà dell’Asp. – precisa il vicesindaco Foscari – Non è stato facile arrivare a questo punto, anche perché durante questi tre anni, a causa di diverse vicende, anche di natura giudiziaria, l’interlocutore dell’Asp con cui ci siamo confrontati è stato diverso. Ad ogni cambio, si ricominciava da zero. La ricognizione del patrimonio comunale è stata una delle prime attività su cui ho posto la mia attenzione, assistendo e guidando gli uffici. Da essa, si è potuti risalire al chiaro quadro della situazione, e per questo, ringrazio gli uffici preposti per l’impegno. Mi auguro – continua – che le strutture vengano presto affidate ad associazioni sportive, che possano far rivivere una primavera sportiva alla nostra città. Come ho avuto modo di puntualizzare durante il 1°Galà dello Sport, tenutosi quest’estate, Castelvetrano è una città, che si esprime in diversi sport, e che ha forgiato anche talenti sportivi di caratura nazionale ed internazionali.”

Proprio durante l’estate, gli uffici hanno ricevuto indirizzo dall’Amministrazione per indire una gara per la concessione dello Stadio Comunale “Paolo Marino” e degli immobili di pertinenza, la cui commissione esaminatrice si è riunita in questi giorni. Inoltre, sono stati disposti i bandi di gara per la concessione delle seguenti strutture sportive: impianti adibiti a campi da tennis siti in via P.S. Mattarella, Palestra polivalente sita all’interno degli impianti sportivi di Via Tripoli, Campo di calcio a 5, dei relativi spogliatoi e servizi e della pista giochi, siti all’interno degli impianti sportivi di Via Tripoli.