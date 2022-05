In pubblicazione il bando per la progettazione da oltre 1 milione di euro di lavori per la messa in sicurezza del porto di Marsala

PALERMO – Dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture sta per essere pubblicato il bando per la progettazione da oltre 1 milione di euro dei lavori di messa in sicurezza del porto di Marsala. “Per Marsala, un risultato straordinario che abbiamo ottenuto grazie al lavoro in sinergia con le istituzioni regionali per una grande svolta infrastrutturale. Pertanto, ringrazio […]

PALERMO – Dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture sta per essere pubblicato il bando per la progettazione da oltre 1 milione di euro dei lavori di messa in sicurezza del porto di Marsala.

“Per Marsala, un risultato straordinario che abbiamo ottenuto grazie al lavoro in sinergia con le istituzioni regionali per una grande svolta infrastrutturale. Pertanto, ringrazio il Governo Musumeci e, in particolare, l’Assessore Marco Falcone, perché dalle parole siamo passati ai fatti, invertendo una incondivisibile tendenza storica. Sono decenni, infatti, che la promessa di una grande area portuale a Marsala restava tale, astratta, sulla carta. Rilanciando l’area portuale locale ne beneficerà l’economia e il turismo di tutto il territorio trapanese”. Lo ha affermato in una nota il deputato regionale di Forza Italia, on. avv. Stefano Pellegrino, Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Ars.