Inaugurato il “Giardino del Sole a Finale di Pollina”. Musotto: “Lungomare sempre più attrattivo”

FINALE DI POLLINA – Si è arricchito dell’area destinata al passeggio, il “Giardino del sole”, inaugurato sabato 8 maggio a Finale, nel Comune di Pollina.

L’opera, realizzata grazie ai fondi del Flag/Gac Golfo di Termini Imerese, rappresenta l’ultima parte di un progetto più ampio di completamento del solarium a mare, avviato negli anni passati.

Con l’installazione di un’illuminazione adeguata e delle panchine a tema “Alba e Tramonto”, la comunità torna a fruire di un’area riqualificata in un tratto di costa tra i più suggestivi.

“Restituiamo alla comunità un luogo che nel tempo era stato lasciato al degrado – ha detto il Sindaco di Pollina Pietro Musotto – con questa apertura continuiamo nel solco del lavoro avviato dall’Amministrazione precedente insieme con l’Ufficio Tecnico che ha seguito l’ampio progetto. Adesso puntiamo a crescere ancora, moltiplicando gli usi dell’area sia per i cittadini che per i turisti”.

“Siamo in un luogo che è patrimonio collettivo – continua nel suo intervento il presidente del Flag/Gac Golfo di Termini Imerese Pino Virga – Pollina tutta è uno snodo stupendo del territorio, ma insieme con le altre realtà rappresentano un prodotto turistico completo. Valorizzarlo è la missione del Flag/Gac”.

“La missione del Flag/Gac – dichiara il Direttore del Flag/Gac, Giuseppe Sanfilippo – è la realizzazione di un sistema turistico integrato lungo tutta la costa dei 10 Comuni che si affacciano sul Golfo, con azioni infrastrutturali e di comunicazione adeguata. A Pollina è stato realizzato un luogo magico che potrà essere fruito tutto l’anno sia dai cittadini che dai turisti”.

“Era un’opera incompiuta, non definita nel 2006-2007 a causa di un contenzioso giudiziario – il commento dell’Ingegnere Orazio Amenta, RUP dell’intervento, già a capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pollina. L’obiettivo, a vicenda giudiziaria conclusa, è stato il recupero di un luogo da dedicare al sole, riprendendo la naturale esposizione est/ ovest, quindi dall’alba al tramonto. Già da ora è possibile utilizzarlo come una magnifica palestra all’aperto, compito dell’amministrazione è di renderlo un vero e proprio giardino sul mare con la presenza di alberi e fiori”.