Incendio Sicily by Car, Cisal: “Palermo non può essere lasciata sola, lo Stato intervenga”. Confcommercio: “Occorre costanza nel controllo preventivo del territorio”

PALERMO – “Palermo non può essere lasciata sola, né considerata una zona franca in mano alla criminalità: il secondo incendio, avvenuto questa notte, ai danni della Sicily by Car di Tommaso Dragotto è la dimostrazione che le buone intenzioni non servono a niente. I palermitani non hanno bisogno di vuote promesse o di passerelle ma di azioni concrete: più forze dell’ordine, più controllo del territorio, più sicurezza. Gli arresti compiuti oggi (11 giugno), per i quali ringraziamo inquirenti e forze dell’ordine, sono una prima risposta ma le imprese e i lavoratori hanno bisogno di toccare con mano la presenza sul territorio dello Stato che deve intervenire immediatamente, a tutela dei cittadini onesti e di chi non può rischiare la vita solo perché lavora”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca (Cisal Sicilia) e Gianluca Colombino (Cisal Palermo) in merito all’atto intimidatorio di questa notte ai danni della sede della Sicily by Car di via San Lorenzo a Palermo.

“L’operazione condotta dalla Procura di Palermo, dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri rappresenta un importante segnale della presenza dello Stato sul territorio e della sua capacità di reagire con determinazione all’escalation criminale che negli ultimi mesi ha colpito imprese e attività economiche della città. A magistrati e forze dell’ordine va il sincero ringraziamento per il lavoro svolto.

Lo ha detto la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio che oggi ha inviato una lettera all’imprenditore di Sicily By Car Tommaso Dragotto, esprimendogli piena solidarietà a nome di Confcommercio tutta e di ciascuna delle 62 associazioni di categoria che compongono la Federazione di Palermo.

“Da tempo – prosegue Di Dio – chiediamo il presidio costante, incisivo e capillare del territorio, soprattutto nelle aree dove ultimamente si sono verificati fenomeni particolarmente preoccupanti, affinché si possa intervenire non solo sul piano repressivo ma anche su quello preventivo, eliminando il crescente clima di preoccupazione che si respira tra gli operatori economici. Sono incoraggianti i risultati dell’azione investigativa, che apprezziamo e che rappresentano un segnale concreto di come la legalità possa prevalere quando lo Stato agisce con determinazione. Quello che continuiamo a chiedere è il controllo preventivo continuo e fattivo del territorio, sempre più visibile ed efficace, capace di garantire sicurezza agli imprenditori e condizioni indispensabili per lavorare, investire e creare occupazione. La legalità non è una conquista definitiva: va difesa ogni giorno con la presenza dello Stato, la collaborazione tra istituzioni e il coraggio di chi continua a fare impresa onestamente”.