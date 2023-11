Incidente sul lavoro a Castelvetrano. Macaddino e Tumbarello (Uil e Feneal Trapani): “Tragedia scampata. Mai abbassare la guardia sulla sicurezza”

CASTELVETRANO – “L’ennesimo incidente sul lavoro oggi (6 novembre) a Castelvetrano deve far riflettere ancora una volta su quanto sia fondamentale porre al centro dell’attenzione la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ad affermarlo sono il segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino e Giuseppe Tumbarello della Feneal Uil Trapani.

“In attesa di conoscere l’esatta dinamica dell’incidente che stamattina ha visto coinvolto un lavoratore edile di 60 anni caduto dal ponteggio su cui lavorava a Castelvetrano – aggiungono –, in primo luogo, porgiamo i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione al lavoratore, attualmente in ospedale per accertamenti, rallegrandoci del fatto che l’incidente non abbia avuto conseguenze ben peggiori. In secondo luogo, dobbiamo rilevare, ancora una volta, quanto ci sia da fare nell’ottica della prevenzione e della protezione dei lavoratori. Ogni anno il numero degli infortuni sul posto di lavoro, talvolta mortali, è elevatissimo, per questo la Uil si impegna da sempre per rivendicare misure utili ed efficaci per fermare questa strage. La sicurezza sul lavoro deve essere costantemente una priorità”.