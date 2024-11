Incontro con delegazione di 20 imprenditrici indiane al Palazzo Reale a Palermo

PALERMO – Il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana on. Gaetano Galvagno, insieme al deputato regionale di Fratelli d’Italia all’ARS on. Giuseppe Bica, e al direttore generale di Ownwinexport e promotore dell’iniziativa dott. Pietro Argento, hanno ricevuto oggi (14 novembre), al Palazzo Reale a Palermo, 20 imprenditrici e importatrici indiane, che si trovano in Sicilia per importanti relazioni commerciali e per conoscere i prodotti dell’enogastronomia dell’isola da poter esportare nel loro Paese.

La delegazione è stata guidata da Karen Anand, nota scrittrice e presentatrice televisiva indiana nonché massima esperta di enogastronomia italiana in India.

Cinque aziende siciliane rappresentano le eccellenze dell’isola: Cantoneri con i vini dell’Etna, Donnalia di Delia con conserve e marmellate, Olio Biondo di Santa Ninfa, i prodotti al pistacchio di Bronte dell’azienda Triscari e il pastificio artigianale Piazza di Moio Alcantara.

L’incontro si inserisce nei progetti di internazionalizzazione del Made in Sicily nel mondo, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze enogastronomiche siciliane nel mercato internazionale.