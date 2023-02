Inizia mercoledì 15 il Corso olfattivo-gustativo per imparare a conoscere e apprezzare gli alimenti della nostra terra

PALERMO – Si terrà dal 15 all’8 marzo 2023 dalle ore 16,30 alle ore 19,30, presso la sede Anse in Via Marchese di Villabianca, 121 a Palermo, un Corso olfattivo-gustativo per imparare a conoscere e apprezzare gli alimenti della nostra Terra. Previste quattro lezioni: mercoledì 15 febbraio l’incontro riguarderà il Pane, mercoledì 22 febbraio l’Olio, […]

PALERMO – Si terrà dal 15 all’8 marzo 2023 dalle ore 16,30 alle ore 19,30, presso la sede Anse in Via Marchese di Villabianca, 121 a Palermo, un Corso olfattivo-gustativo per imparare a conoscere e apprezzare gli alimenti della nostra Terra. Previste quattro lezioni: mercoledì 15 febbraio l’incontro riguarderà il Pane, mercoledì 22 febbraio l’Olio, mercoledì 1 marzo il Formaggio e mercoledì 8 marzo il Vino. Il Corso, organizzato da BCsicilia, Epulae, Sicilia Agricoltura, SicilyBio, Anse, Università Popolare Termini Imerese, sarà tenuto da Mario Liberto, Agronomo e Giornalista, Direttore del Dipartimento Cultura rurale e alimentare di BCsicilia. L’incontro sarà aperto da Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. Sono previste visite guidate alle aziende produttrici. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, certificazione propedeutica per i successici titoli specifici. Previsto un contributo € 50 (Escluso materiale didattico). E’ obbligatoria la prenotazione. Tel. 346.8241076 – Email: provincia@bcsicilia.it.

Durante il Corso gli alimenti verranno analizzati attraverso l’approccio scientifico dell’analisi sensoriali, una disciplina scientifica che consiste nella valutazione delle caratteristiche di un prodotto attraverso gli organi di senso: la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto e il tatto. Dal punto di vista alimentare l’analisi sensoriale sta assumendo grande importanza negli ultimi tempi e soprattutto in campo professionale. Il partecipante imparerà a stabilire oggettivamente le caratteristiche organolettiche di un prodotto e di valutarne l’intensità, sia in assoluto, sia per confronto con altri prodotti simili.