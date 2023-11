Insieme è meglio: L’I.C. Lombardo Radice -Pappalardo diventa scuola della gentilezza

CASTELVETRANO – Lunedì 13 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, l’Istituto Comprensivo Lombardo Radice-Pappalardo è stato individuato come “La Scuola della Gentilezza”. L’iniziativa in collaborazione con il Rotary Club di Castelvetrano-Valle del Belice e destinata alle classi terze e quarte di Scuola Primaria e alle sezioni dell’Infanzia, in realtà ha coinvolto tutta la Scuola perché, come ha sottolineato la Dirigente Scolastica Maria Rosa Barone, l’educazione alla Gentilezza è un obiettivo insito nella mission della scuola. Infatti l’educazione alla gentilezza passa per gesti semplici e quotidiani che devono essere promossi sin da piccoli, compiendo gesti di cortesia e adottando un linguaggio di rispetto verso chi ci sta vicino: a volte basta un grazie, un sorriso per cominciare bene la giornata. La Scuola ed il Rotary hanno ritenuto importante parlare di Gentilezza, quali siano i benefici che porta nelle nostre vite e come allenarla.

All’inaugurazione, presso il plesso Verga, sono stati presenti il Dirigente Scolastico Maria Rosa Barone dell’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo, il Presidente del Rotary Club di Castelvetrano, Patrick Cirrincione, la Delegata di Club per il Progetto Loredana Galfano, la referente funzione strumentale Area n. 3 Anna Maria Varvaro, la vice preside Antonina Ingrasciotta, l’amministrazione Comunale rappresentata dall’assessora Giuseppina Cavarretta.

Gli alunni, attraverso diversi linguaggi come la musica, la poesia, i gesti, la danza e il role play, regalando le chiavi della gentilezza che possono aprire il cuore più duro, hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa, si sono mostrati attenti quando la Dirigente ha letto il decalogo delle Parole non ostili adottato dall’Istituto sin dal 2014. Nel plesso G. Verga per lasciare un segno tangibile della giornata è stata realizzata “La scalinata della gentilezza” sia esterna che interna così da poter ricordare ogni giorno quali siano le parole gentili che fanno bene a tutti. La visita del Rotary è proseguita al plesso Lombardo Radice dentro cui si è realizzato “Il prato della gentilezza”. Non sono mancati cartelloni allestiti dai ragazzi che hanno indossato la medaglia della gentilezza o prodotti come il barattolo della gentilezza e la borsetta gentile realizzati dai più piccoli della Scuola dell’Infanzia dei due plessi appartenenti all’Istituto Lombardo Radice.

Soddisfazione ed emozione espressi dal Rotary per tutti i lavori prodotti dagli alunni, il Presidente alla fine della manifestazione ha consegnato alle classi e ai docenti un Memento per la giornata trascorsa insieme.

Insegnare ai bambini la gentilezza fa bene a loro stessi, ma anche alla comunità scolastica e previene sicuramente il bullismo. Ecco perché l’Istituto ha visto un’occasione in più per sollecitare e moltiplicare le parole e i gesti di cura e di attenzione verso gli altri e per ricordarsi che tante piccole azioni positive messe insieme possono contribuire a cambiare il mondo. Ma naturalmente questo dovrebbe essere fatto ogni giorno e non solo nel “giorno gentile” e allora dovremmo dilatare la giornata del 13 fino a farla diventare un modus vivendi. In pratica, i ragazzi imparano a capire le emozioni e la prospettiva degli altri e acquisiscono competenze sociali preziose: aumentando i livelli di gentilezza in aula si aumentano fiducia e collaborazione!

Allora alzandoci ogni mattina col sorriso sulle labbra possiamo dare il nostro contributo alla vita nel mondo…