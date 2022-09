Intervengono i Nas su carenze igieniche presso attività commerciale

CALATAFIMI – I Carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo (N.A.S.) hanno eseguito una serie di controlli, inquadrati nel più ampio progetto “Estate Tranquilla 2022”, nei confronti di alcune attività commerciali tra Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta.

Proprio nel territorio di Calatafimi i militari dell’Arma, durante un’ispezione igienico – sanitaria presso un’attività insistente in quel territorio, hanno constatato delle carenze rilevanti nei locali cucina, con presenza di insetti e tracce di sporcizia.

Quanto rilevato veniva segnalato al locale Sindaco per i provvedimenti di sua competenza e veniva avanzata all’A.S.P. di Trapani la richiesta di un provvedimento di sospensione dell’attività di preparazione dei pasti e deposito di alimenti che veniva subito concesso e notificato al responsabile al quale veniva inoltre comminata una sanzione amministrativa di 1000 euro per le carenze igieniche.