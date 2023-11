Ioleggoperché? Adesione dell’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo al progetto per la promozione della lettura

CASTELVETRANO – Anche quest’anno si rinnova l’alleanza tra cittadini ed editori, grazie alla donazione di libri per far nascere e potenziare le biblioteche scolastiche, necessarie per avvicinare i ragazzi alla lettura. In questo contesto “#Ioleggoperché? rappresenta un’iniziativa d’eccellenza per l’intero sistema scolastico” – come ha dichiarato il Ministero dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – perché si legge per conoscere di più se stessi e per sapere qualcosa di più del mondo. “Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto uno strumento ottico offerto al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso”. (Proust)

Nel processo dell’apprendimento è importante il contributo di tutela e diffusione dei libri, ecco perché l’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo ha aderito al progetto, invitando tutti a donare un libro alla biblioteca della Scuola dal 4 al 12 novembre 2023. Regalare un romanzo, un fumetto, un albo illustrato o qualunque altro genere di libro a una biblioteca scolastica è come piantare un seme che darà grandi frutti.

Diverso è stato il modo di aderire all’iniziativa: gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dei plessi Lombardo Radice e Verga hanno visitato la Biblioteca Comunale L. Centonze, attivando letture animate, in cui le storie hanno preso vita, attraverso la voce e la mimica dell’insegnante; hanno fatto ricerche finalizzate alla conoscenza storico-culturale e sociale della biblioteca predisponendo un’intervista alla Dirigente della Biblioteca, recitando testi poetici. È stato interessante osservare tutto il materiale librario posseduto dalla biblioteca dal più recente al più antico. Curiosi e accattivanti sono risultati anche gli incontri programmati con il personale della Libreria Mondadori, gemellata con l’Istituto, per la scelta dei libri che gli alunni hanno potuto “toccare”, “annusare” e tra loro scegliere quello più adatto.

Le classi prime della Scuola di I grado della Pappalardo si sono recate presso la Biblioteca Comunale ed hanno incontrato, insieme agli alunni delle classi seconde, il personale della Libreria Mondadori; in seguito hanno voluto rappresentare la scala evolutiva della lettura nel corso della vita, dove ogni scalino aiuta a crescere: quando si è più piccoli i genitori raccontano le favole, quando si è ragazzini la lettura aiuta ad ampliare il lessico e quando si è adulti la lettura dei giornali ci aiuta a comprendere la realtà che ci circonda.

Infine gli alunni della Medi, dopo l’incontro con il personale della Libreria Mondadori, attraverso il racconto delle avventure di Ulisse hanno conosciuto e vissuto le emozioni ed in particolare la paura.

Leggere significa sognare, aiutare ad allargare i propri orizzonti, arricchire il lessico, acquisire padronanza espressiva, affrontare le avventure e disavventure che ci aspettano nella vita; ma soprattutto, leggere aiuta a crescere più creativi e più consapevoli. Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai ed editori, gli studenti hanno l’opportunità di trovare nel libro scelto parte di sé, del proprio vissuto, delle proprie emozioni e dal libro trarre un insegnamento, grazie alle esperienze del protagonista. Ognuno vive una vita, un libro consente di viverne migliaia.

