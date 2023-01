Isole Egadi, criticità dei collegamenti invernali. On. Catania: “per la risoluzione occorre l’impegno dell’assessore Aricò”

EGADI – Una riduzione da applicare al costo dei biglietti degli aliscafi a chi viaggia e ha un pubblico impiego sull’isola e, laddove necessario, cambiare le fasce orarie di partenza e di arrivo degli aliscafi per le esigenze di residenti e lavoratori. Si è parlato di questo nell’incontro che oggi pomeriggio (10 gennaio), presso l’Assemblea Regionale Siciliana, ha avuto il deputato regionale Nicolò Catania, l’Assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò e il Commissario di Fratelli d’Italia alle Egadi, Nino Maiorana. «L’assessore Aricò ha ribadito che c’è già un impegno concreto nella Finanziaria, che verrà discussa nelle prossime settimane in aula, per poter garantire un intervento economico al fine di applicare le riduzioni sui biglietti degli aliscafi – ha detto l’onorevole Catania – ora verrà avviata un’interlocuzione col Comune di Favignana». Una ulteriore questione affrontata è stata quella relativa agli orari degli aliscafi nel periodo invernale che, come ribadito da Maiorana, non sempre sono funzionali alle esigenze dei lavoratori. «Durante l’incontro l’assessore Alessandro Aricò ha ribadito che quest’anno, rispetto al 2022, le corse da Trapani per le Egadi e viceversa sono state incrementate del 9% su tre distinte fasce dell’anno: bassa, media e alta stagione – ha detto l’onorevole Nicola Catania – ma, relativamente al periodo invernale, è stato preso l’impegno da parte dell’assessore di affrontare col sindaco delle Egadi la questione e di intervenire, laddove necessario, sul cambio di alcuni orari».