L’ I.C.“Lombardo Radice-Pappalardo” educa alla cittadinanza globale e alla solidarietà grazie all’iniziativa “Corsa contro la fame”

CASTELVETRANO – Anche quest’anno l’I.C.“Lombardo Radice-Pappalardo” ha aderito all’iniziativa “Corsa contro la fame”, con la partecipazione delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria e delle 1^ classi della Scuola Secondaria di 1° grado, condividendo l’obiettivo dell’Associazione “Azione contro la fame ONLUS” che è quello di responsabilizzare maggiormente i ragazzi, indirizzandoli ad una cittadinanza consapevole e attiva e di promuovere la solidarietà e il rispetto verso gli altri, arricchendo così le competenze di Educazione Civica, in perfetto accordo con quanto presente nel PTOF della scuola messo in atto attraverso varie attività: sportive, di studio, di ricerca e laboratoriali.

Gli studenti dell’Istituto dei quattro plessi, Medi, Pappalardo, Verga, Lombardo Radice, si sono cimentati in una manifestazione podistica, in collaborazione con il C.O.N.I, che si è svolta il 23 maggio del 2023 nella Piazza Martiri d’Ungheria di fronte il Plesso Lombardo Radice, in un circuito chiuso al traffico veicolare, grazie al contributo della Polizia Municipale della città.

Qui, i piccoli atleti hanno ricevuto una targhetta adesiva personale che è stata contrassegnata dagli organizzatori della manifestazione ad ogni giro compiuto dall’alunno. I genitori degli alunni della scuola Primaria, alla partenza/arrivo del percorso, hanno sistemato delle postazioni di refrigerio dove i bambini hanno potuto attingere, in caso di necessità, alle bottigliette d’acqua messe a loro disposizione.

In questa corsa non c’è stato un solo vincitore, ma tanti vincitori: tutti i partecipanti che hanno donato all’associazione, per ogni giro compiuto, 0,50 centesimi. Ancora una volta “tutti uniti” per migliorare la vita di chi ancora muore di fame per catastrofi naturali, intensificate dai cambiamenti climatici e devastanti epidemie, per la guerra e gli abusi, per favorire la creazione di una cittadinanza globale, dove tutti abbiano la stessa opportunità di vita.

Gli alunni partecipanti al progetto, prima di questa tappa finale, sono stati “informati/formati” in classe con l’intervento di esperti dell’associazione e dei Docenti attraverso video, attività interattive e momenti di riflessione, ma anche attraverso testimonianze video di loro coetanei, sull’ancora attuale grande piaga sociale da sconfiggere, la fame, causata non solo dalle scarse risorse naturali di un Paese, ma anche dalle cattive azioni degli uomini, che purtroppo mietono molte vittime, in particolare nel paese Focus di questo anno, ovvero il Camerun.

Al termine della fase formativa, ad ogni studente è stato consegnato un “passaporto solidale”, per sensibilizzare anche familiari, parenti e amici sugli argomenti trattati in classe e ricercare mini-sponsorizzatori, che potessero contribuire con una piccola somma in denaro per la “corsa”.

Il Dirigente Scolastico, la prof.ssa Maria Rosa Barone si è complimentata e ha ringraziato tutti i partecipanti, per la sensibilità mostrata da alunni e famiglie, attestata dalla loro presenza alla manifestazione e per la somma raccolta che andrà interamente devoluta all’Associazione “Azione contro la fame”, ma ciò che è più importante è che i ragazzi hanno capito come sport, educazione e senso di responsabilità e consapevolezza delle dinamiche globali, mirano al coinvolgimento diretto e attivo per la costruzione di una società più equa, giusta e solidale.