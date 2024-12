La Bibbia nel Parco illumina il Borgo di San Marco: successo per la prima serata

VALDERICE – Ha preso il via il 28 dicembre, nel suggestivo Borgo di San Marco, a Valderice, la ventisettesima edizione de “La Bibbia nel Parco“, manifestazione unica nel suo genere in Italia. L’evento, che quest’anno trova casa in una location d’eccezione, ha registrato fin dalla prima serata una buona partecipazione di pubblico.

“La ventisettesima edizione della Bibbia nel Parco si trasferisce quest’anno nel Borgo Antico di San Marco. Una scelta che valorizza un luogo appena riqualificato, rendendolo scenario pittoresco di questa importante iniziativa”, ha dichiarato il sindaco di Valderice Francesco Stabile. “Ringrazio l’Associazione Pro Misericordia per il prezioso lavoro sul territorio. L’alta partecipazione già dalla prima serata conferma il valore di questo evento, che rivitalizza i vicoli storici del Borgo trasformandoli in un percorso biblico.”

La Bibbia nel Parco, che vede la partecipazione di oltre 50 figuranti, è proseguita anche il 29 dicembre e si concluderà il 5 gennaio, dalle 18:00 alle 22:00, con ingresso gratuito.