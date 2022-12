La Bibbia nel Parco: “Note di Natale”, musica e poesia con Pietro Adragna e Giuseppe Vultaggio

VALDERICE – L’Associazione Pro Misericordia di Valderice organizza ogni anno un’iniziativa che fa da cornice al grande evento de La Bibbia nel Parco. Quest’anno, il 23 dicembre, alle ore 21.00, al Santuario Maria SS. di Misericordia, a Valderice, “Note di Natale”, musica e poesia con Pietro Adragna e Giuseppe Vultaggio.

Il M° Pietro Adragna e la sua inseparabile fisarmonica, il testo e la voce narrante del poeta Giuseppe Vultaggio si incontreranno per portare in scena alcune delle più celebri canzoni natalizie. Un viaggio nel tempo per raccontare la nascita di Gesù, attraverso canti popolari natalizi, legati alle tradizioni della nostra terra.

La Bibbia nel Parco si svolgerà il 26, 27, 30 dicembre, il 5 e 6 gennaio, nel Parco Urbano di Misericordia, a Valderice.

L’ingresso è gratuito per entrambi gli eventi.

Per partecipare è consigliabile l’utilizzo di scarpe comode. La durata del percorso è di 30 minuti alla fine del quale è prevista una degustazione di prodotti tipici locali.