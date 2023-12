La Chiesa di San Francesco Saverio apre alle visite guidate alla sua torre che sarà aperta al pubblico

PALERMO – A partire da Sabato 16 dicembre, dalle ore 10.00, e a seguire per tutti i week end da venerdì a domenica, la Torre Campanaria della Chiesa di San Francesco Saverio sarà aperta al pubblico attraverso un percorso guidato, ed in sicurezza, che condurrà i visitatori in un viaggio unico ed emozionante alla scoperta di questo gioiello tardo-barocco nel cuore del quartiere Albergheria di Palermo fino alla sommità della sua torre.

Al termine di un avvincente percorso di narrazione che ci trasporterà indietro nel tempo tra le vicende della secentesca fabbrica gesuita progettata dal celebre architetto Angelo Italia, avvolti nella magica atmosfera del suo spazio a pianta centrale, scrigno di opere uniche e preziose, si potrà accedere, in un’avventurosa e progressiva ascesa, alla terrazza e alla cantoria sino a raggiungere la torre campanaria, alta 36 m. È da qui che – si dice – i viaggiatori del Grand Tour, tra ‘700 e ‘800, iniziassero la loro esplorazione di Palermo.

Il progetto di apertura alle visite della chiesa, portato avanti dalla Rettoria di San Francesco Saverio, ha trovato la sua realizzazione grazie alla collaborazione con la cooperativa Kòrai – Territorio, Sviluppo e Cultura, gesto concreto e Officina territoriale del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Palermo.

Kòrai, promotrice della valorizzazione dell’Itinerarium Rosaliae, è infatti artefice del progetto di museo diffuso e circuito urbano rosaliano che la cooperativa ha predisposto per il 4° Centenario del Ritrovamento delle Reliquie di Santa Rosalia con il plauso e l’adesione di oltre 50 realtà tra istituzioni civili, religiose, culturali, associazioni e mondo dell’impresa. La Chiesa di San Francesco Saverio, come bene che custodisce il trionfo di S. Rosalia dipinto dal fiammingo Geronimo Gerardi (un tempo conservava anche importantissime reliquie della Santa, oggi non più reperibili) e dalla cui torre si abbraccia con lo sguardo il sistema dei luoghi rosaliani della città, si candida ad essere riferimento e Santuario dei giovani e tappa di un percorso sui passi di Rosalia, santa giovane e “Pellegrina di speranza”.

Da sabato 16 dicembre ed in tutti i week end da venerdì a domenica, uno staff di giovani, appositamente formati e impiegati nel progetto, accoglierà, guiderà e seguirà i visitatori. Accanto alle guide e agli operatori culturali, nel mese di dicembre saranno presenti a supporto anche gli studenti dell’ISS Mario Rutelli che svolgeranno qui la loro esperienza di PCTO. È stato allestito anche un piccolo bookshop con i prodotti di artisti, artigiani e partner locali, che andrà via via arricchendosi sempre più di colorati prodotti e contributi creativi, artistici, culturali.

L’apertura alle visite al pubblico sarà preceduta venerdì 15 dicembre alle 15.30 da un momento inaugurale e di presentazione del progetto.

Sabato 16 dicembre, dalle ore 10, l’apertura al pubblico.

Le visite si svolgeranno su prenotazione ogni venerdì dalle 10 alle 13, il sabato dalle 10 alle 17 e la domenica dalle 12 alle 17.

Per info e prenotazioni: korai@korai.it – 328.7328718 – 380.3690474