La Cri di Castelvetrano “è coinvolta nell’azione di raccolta di fondi e farmaci per l’Ucraina, ma non di beni materiali”

CASTELVETRANO – Da qualche giorno sono in divulgazione, sui social media e sulle chat, inviti a donare abbigliamento, biancheria e generi di prima necessità per gli abitanti dell’Ucraina.

Si tratta di iniziative di origini diverse e, a volte, dubbie.

Croce Rossa Italiana, nell’espressione del comitato di Castelvetrano, con questo comunicato ufficiale, vuole chiarire che non è in alcun modo coinvolta in alcune di tali iniziative. Si è venuto a conoscenza, infatti, che, per qualcuna di queste, la sede del comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana è stata indicata come centro ultimo di raccolta. Non è così!

Il comitato di Castelvetrano della Croce Rossa italiana, in ossequio alle disposizioni nazionali, non sta operando raccolte di alcun genere di beni materiali per la popolazione Ucraina, per i quali stanno provvedendo le sedi di Croce Rossa Italiana della Polonia, dell’Ungheria e dei paesi confinanti.

La Croce Rossa Italiana, di contro, è coinvolta nell’azione di raccolta fondi insieme all’UNHCR ed all’Unicef ed in quella di farmaci.

Si invitano, pertanto, i promotori delle raccolte in corso, a rettificare i loro appelli, estromettendo ogni riferimento a Croce Rossa Italiana ed al comitato di Castelvetrano.

La solidarietà è, oggi più che mai, una risorsa fondamentale per fronteggiare i bisogni e le necessità di chi soffre ed è costretto ad affrontare prove che tutti avremmo voluto eliminare dalla nostra vista e dai nostri ricordi.

Va esercitata, però, nei modi corretti per essere sicuri che sia veramente efficace e, di certo, non abusando di nomi, ruoli ed insegne che non ci appartengono perché l’abuso toglie credibilità anche alla migliore delle iniziative oltre ad integrare fattispecie delittuose.

Si ribadisce, pertanto, la richiesta ai promotori delle iniziative considerate a provvedere alle immediate correzioni degli inviti fatti ed i cittadini a contattare direttamente il comitato di Castelvetrano nel caso venissero coinvolti in iniziative in cui, illegittimamente, si fa riferimento a Croce Rossa Italiana.