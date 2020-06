La Federazione Italiana Vela della Sicilia premia i suoi campioni nel corso della 76^ assemblea dei Circoli Velici

PALERMO – Convocata allo Sporting Village di Palermo l’assemblea delle Società affiliate alla Federazione Italiana Vela della Sicilia (VII Zona) per Domenica 21 giugno 2020 alle ore 10.30 con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;

2. Assegnazione premio Micky Guccione 2019

3. Premiazione degli Atleti e delle Società.

4. La gestione del demanio marittimo in Sicilia e le attività sportive – . Relatore: avv. Federico Franchina.

5.Progetto Scuola Vela.

6. Progetto VelaScuola.

7. Chiusura dei lavori .

Nel programma della giornata di incontro del Comitato VII Zona con gli affiliati, si svolgerà anche la seconda parte conclusiva del corso di aggiornamento per istruttori e responsabili scuola vela. La prima parte del corso, svolto in modalità Webinar, ha fatto registrare una partecipazione di oltre 60 addetti. A conclusione del corso verrà consegnato a ciascun Circolo il materiale promozionale “FIV BOX” una confezione che sarà utile ai Circoli per svolgere soprattutto l’attività di Scuola Vela. Ai circoli aderenti verrà inoltre consegnato il materiale promozionale per il “Vela Day”, altro grande momento di promozione per la vela e per i circoli che dal 26 al 28 giugno apriranno le porte al territorio.

Tutto questo rientra in un programma nazionale di ripartenza dei Circoli e della attività attraverso la Scuola Vela, battezzato “Ritrova la bussola vai a Vela”.

Il “Vela Day” costituisce un’altra importante occasione di coinvolgimento delle famiglie che previo appuntamento, in quei giorni potranno visitare i Circoli constatando la qualità degli ambienti che i figli frequenteranno. Sarà quella anche l’occasione per verificare come il luogo di incontro dei figli possa essere una occasione di convivialità anche per i componenti le famiglie che, a loro volta, possono diventare soci e, magari, intraprendere l’attività della vela aperta anche agli adulti. «Ho deciso di cogliere l’occasione dell’incontro del 21 giugno e nella stessa giornata ho convocato l’Assemblea delle Società della settima Zona – ha detto il Presidente della VII Zona Francesco Zappulla – nel corso della quale sarà effettuata la Cerimonia di premiazione dei nostri Campioni 2019. » Sarà tra gli altri assegnato il premio Micky Guccione, tra i più prestigiosi messi in palio dal Comitato VII Zona, che quest’anno andrà a Tommaso De Fontes, atleta del Circolo Nautico NIC di Catania, vincitore del Campionato mondiale Optimist a squadre. Il giovane atleta catanese ha, tra l’altro, conquistato il titolo italiano Optimist assoluto che torna in Sicilia dove mancava da moltissimi anni. «Ritengo che in questo momento di ripartenza, i nostri Circoli meritino una presenza ed un segnale forte che venga dalla Zona che sempre li ha sostenuti. Desidero che sia una festa della vela siciliana, un momento di grande gioia nel quale tutti noi possiamo ritrovarci e dal quale trarre la forza e l’entusiasmo per ripartire e volare verso quegli orizzonti di successi ai quali i nostri circoli ed i nostri atleti ci hanno abituato. Noi ripartiamo insieme, Zona, Circoli, atleti, tecnici, ufficiali di regata, collaboratori; uniti supereremo qualunque difficoltà».