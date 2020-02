La Gesap consegna al reparto diabetologia di Partinico bambole, orsacchiotti e una casetta gioco

PARTINICO – Consegnati al centro d’eccellenza per la cura del diabete dell’ospedale di Partinico orsacchiotti, bambole e una casetta gioco. L’iniziativa segue la campagna promossa da Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, dal titolo “Come back and pick me up” (torna indietro e prendimi). Lo scorso dicembre, infatti, Gesap ha pubblicato […]

L’iniziativa segue la campagna promossa da Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, dal titolo “Come back and pick me up” (torna indietro e prendimi). Lo scorso dicembre, infatti, Gesap ha pubblicato sui canali social un video, dove i protagonisti sono peluche e bambole. I proprietari potevano ritirarli in aeroporto entro il 2019. Adesso, i peluche non richiesti e la casetta gioco che la Gesap ha aggiunto, sono stati consegnati in reparto per i piccoli pazienti dell’ospedale di Partinico.

Nella foto, da sinistra: Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, Vincenzo Provenzano, direttore CRR Diabetologia.