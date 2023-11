La Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenzaall’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo di Castelvetrano

CASTELVETRANO – In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, celebrata in tutti il mondo per ricordare l’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989, il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo, con 196 Stati Parte e ratificata dall’Italia il 27 Maggio del 1991 con la Legge N. 176, l’UNICEF celebra ogni anno questa giornata di azione globale, fatta dai bambini per i bambini, per diffondere consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Infatti ancora oggi, nonostante le buone intenzioni, troppi bambini vedono negati i loro diritti ad assistenza sanitaria, nutrizione, istruzione e protezione adeguati. In particolare quest’anno l’UNICEF Italia ha voluto dedicare questa giornata ad un tema particolarmente significativo “UNO ZAINO PIENO DI … Salute, Inclusione, Sostenibilità ed Educazione”. Per tale giornata il 22 Novembre 2023 presso la palestra del plesso V. Pappalardo a partire dalle ore 9.00 si è realizzata una manifestazione alla presenza della Presidente del Comitato provinciale UNICEF di Trapani, Prof.ssa Mimma Gaglio, una rappresentanza di volontarie Unicef, una rappresentante delle Istituzioni Locali nella persona dell’assessora Giuseppina Cavarretta, della Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rosa Barone, che ha sottolineato l’importanza di questa giornata perché i bambini sono “Fiammelle da accendere e non sacchi da riempire” e nonostante siano passati ben 32 anni dall’entrata in vigore della Carta dei diritti è sempre attuale, raccomandando di stare molto attenti e lottare sempre perché questi diritti vengano rispettati. Sono state coinvolte le classi 3^ del plesso Verga Primaria che hanno dato inizio alla manifestazione con un canto coreografico “La Marcia dei Diritti”, tutte le classi prime e una rappresentanza delle classi seconde della scuola Secondaria di I grado del plesso Pappalardo; le seconde hanno presentato con striscioni e cartelloni significativi #WorldChildrensDay, una narrazione delle attività svolte, dal loro punto di vista, promuovendo azioni educativo-didattiche che pongono in essere la pratica dei diritti nonché la solidarietà, aderendo alle campagne proposte da UNICEF per sostenere i bambini più fragili con temi quali la salute mentale e il benessere psicosociale. Un ambito fondamentale per contrastare gli effetti della guerra che attualmente molti stanno vivendo nella Striscia di Gaza o in Ucraina e in cui purtroppo tanti bambini sono stati coinvolti.

La visione di un video sulle conseguenze devastanti della guerra, la lettura della Carta dei Diritti e l’ascolto del canto meraviglioso di speranza di una bambina cieca “I nostri cuori battono ancora”, quest’ultimo divulgato in tutto il mondo, hanno regalato momenti di grande partecipazione emotiva ed empatica. Tutti i presenti hanno avuto un pensiero speciale ai bambini meno fortunati con la speranza di un futuro migliore e di una pace universale cui tutti i popoli tendono.