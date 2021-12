La Mostra “Mignon” si inaugura il 28 dicembre alle ore 18.00

PALERMO – Arèa si trasforma in una pinacoteca con “Mignon”, la personale di Antonio Gregorio Maria “Fester” Nuccio, a cura di Danilo Maniscalco. Una mostra da non perdere nella storica piazza Rivoluzione di Palermo, dal 28 dicembre al 14 gennaio, in cui l’artista stuzzicherà i molteplici appetiti voyeuristici. Il desiderio dell’artista palermitano di tornare ad esporre nella città natale, dopo l’ultima […]

PALERMO – Arèa si trasforma in una pinacoteca con “Mignon”, la personale di Antonio Gregorio Maria “Fester” Nuccio, a cura di Danilo Maniscalco. Una mostra da non perdere nella storica piazza Rivoluzione di Palermo, dal 28 dicembre al 14 gennaio, in cui l’artista stuzzicherà i molteplici appetiti voyeuristici.

Il desiderio dell’artista palermitano di tornare ad esporre nella città natale, dopo l’ultima sua personale del 2017 “Rosalia e i gioielli del mare” curata da Maria Antonietta Spadaro, trova il giusto contenitore in un luogo urbano dalla notevole carica identitaria: Arèa di Giovanni Lo Verso in quella piazza Rivoluzione, spazio sociale in cui la movida del centro storico e i flussi turistici incrociano in piena osmosi l’offerta culturale dello spazio polifunzionale della galleria palermitana.

“Mignon” si inaugura il 28 dicembre alle ore 18.00 a piazza Rivoluzione 1, Palermo.

La mostra sarà fruibile da martedì a sabato dalle ore 11.00 alle ore 19.00 e la domenica dalle 12.00 alle 17.00 prenotandosi al numero +39 338 888 7303.

Nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, i visitatori dovranno essere forniti di Green Pass.