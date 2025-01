La Valle del Belice ospita un importante corso sulla gestione dell’oliveto e potatura dell’olivo

CASTELVETRANO – A Castelvetrano, presso Il Club degli Agricoltori della Valle del Belice, si svolgerà nei giorni 7-8 Febbraio un corso sulla gestione dell’oliveto e potatura dell’olivo, evento rivolto sia agli amatori, interessati a conoscere più a fondo la pianta dell’olivo, ma soprattutto ai professionisti desiderosi di aggiornare le proprie conoscenze nella gestione dell’oliveto e migliorare quantità e qualità delle proprie produzioni, ridurre l’impatto ambientale e le spese di gestione (raccolta e potatura).

Tenuto dal dott. Antonino Filippo Lonobile (specialista in olivicoltura e piante secolari ad alto fusto e ViceDirettore della Scuola Potatura Olivo), il corso intende fornire aggiornamenti di tecnica colturale all’olivicoltore moderno che vuole stare al passo con i cambiamenti climatici e con le profonde modificazioni che riguardano il mondo olivicolo. E’ un corso di formazione della durata di circa 12 ore diviso tra teoria e pratica in campo, in cui si affrontano temi che riguardano la gestione sostenibile dell’oliveto, con cenni di fisiologia dell’olivo, nutrizione, lavorazioni e difesa della pianta, sempre con particolare attenzione all’impatto ambientale delle pratiche agricole. Seguirà ampio spazio dedicato alla potatura, eseguita su piante di ogni età agendo sempre in totale sicurezza. In particolare, si intende migliorare la professionalità nel settore della potatura a partire da piante giovani (potatura di allevamento), a piante adulte correttamente impostate (potatura di produzione), fino a piante “scappate” in alto e/o da semplificare nella struttura scheletrica per una più economica gestione delle operazioni di potatura e raccolta (potatura di riforma). In ogni caso le operazioni saranno eseguite da terra (senza scale) con l’ausilio di attrezzatura telescopica, manuale e/o meccanica per una rapida, economica e sicura gestione del lavoro.

Che cos’è la Scuola Potatura Olivo?

E’ una realtà già presente da molti anni che si è distinta per qualità e professionalità offerta

nei suoi corsi; è stata fondata dal prof.Giorgio Pannelli, un’istituzione nel settore

dell’olivicoltura con più di 260 pubblicazioni scientifiche e circa quarant’anni di lavoro nel

settore. La mission alla base della Scuola è divulgare a tappeto le conoscenze scientifiche

applicandole a una moderna olivicoltura attraverso un percorso scientifico-pratico basato su tre livelli: corso base, corso avanzato ed esame in campo. A conclusione viene riconosciuta la qualifica di Potatore Certificato, un operatore formato, che conosce in modo approfondito la pianta, che sa interpretare al meglio le sue necessità, un professionista a cui viene richiesto un costante aggiornamento e la capacità di lavorare correttamente in contesti

olivicoli diversi.

Per questioni organizzative e di apprendimento il corso è a numero chiuso di partecipanti in modo da consentire un elevato livello di interazione docente-allievo.

Per avere maggiori informazioni e partecipare al corso contattare il dott. Emilio Giorgi al

3208053225 (preferibilmente tramite whatsapp) oppure contattare la segreteria per ricevere la scheda di iscrizione: corsi@scuolapotaturaolivo.it

La Scuola Potatura Olivo e’ al seguente indirizzo: https://www.scuolapotaturaolivo.it