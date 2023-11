LASAGNE CON ZUCCA, SALSICCIA E GORGONZOLA

a cura di Ina Venezia

Ingredienti: una confezione di lasagne all’uovo, 1,2 kg di zucca, 2 spicchi di aglio, 500 g di salsiccia, mezzo bicchiere di vino bianco, 200 g di gorgonzola dolce, 150 g di parmigiano grattugiato, mezzo litro di latte, 40 g di burro, 50 g di farina 00, noce moscata, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

In una padella antiaderente fate rosolare due spicchi d’aglio in camicia e del pepe con un po’ d’olio. Appena inizieranno a soffriggere, unite la zucca a cubetti ed insaporitela con un pizzico di sale. Lasciatela cuocere, a fiamma dolce, coprendo con un coperchio per circa 10 minuti, girando di tanto in tanto e aggiungendo, se necessario, un po’ di brodo (deve risultare abbastanza morbida). Continuate la cottura finché non sarà quasi ridotta in purea. Una volta pronta, eliminate l’aglio, trasferitela in una ciotola e lasciatela raffreddare.

Eliminate il budello dalla salsiccia e sminuzzatela. Nella stessa padella in cui avete cotto la zucca, aggiungete un filo d’olio e fate scaldare. Unite poi la salsiccia facendola rosolare e sgranandola con un cucchiaio. Quando inizierà a dorarsi, alzate la fiamma e sfumate con un goccio di vino bianco. Lasciate evaporare e spegnete.

Preparate la besciamella. Sciogliete il burro in un pentolino con un goccio di latte, unite la farina e versate il latte a filo girando bene per evitare grumi. Lasciate sul fuoco fino a che non avrà la consistenza desiderata. Salate e profumate con la noce moscata. Assemblate le lasagne. In una teglia mettete poca besciamella, le lasagne, la zucca, la salsiccia, il gorgonzola a pezzetti, la besciamella, il parmigiano. Continuate componendo tre strati. Cuocete in forno a 200° per circa 20 minuti.