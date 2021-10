LAssalto Cgil: Flc Cgil Sicilia, fatto gravissimo, convocati gli organismi statutari

PALERMO – “L’assalto alla sede della Cgil a Roma è un fatto gravissimo e inaccettabile. A tal proposito abbiamo convocato tutti gli organismi statutari di tutte le province siciliane, che si riuniranno presso le Camere del Lavoro di tutta la Sicilia, per difenderci da un evidente attacco alla democrazia e a tutto il mondo del […]

