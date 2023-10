Lavoro: Chinnici (Pd Sicilia), al fianco della Cgil per dire no al precariato

PALERMO – “Sono al fianco della Cgil e della Fp Cgil Sicilia per dire no alla precarietà del lavoro”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana, che oggi ha partecipato alla manifestazione indetta dall’organizzazione sindacale, “Non possiamo più aspettare”, davanti Palazzo d’Orlèans, sede della Presidenza della Regione, insieme ai colleghi deputati Ersilia Saverino, Fabio Venezia e Giovanni Burtone.

“Nell’Isola – aggiunge – sono 24.000 i precari che lavorano nella pubblica amministrazione, di questi, metà nel settore della sanità, tra cui i cosiddetti precari covid. Un numero elevatissimo e allo stesso tempo inaccettabile. A loro e alle loro famiglie viene negata qualsiasi prospettiva di futuro”.

“Chiediamo pertanto – conclude Chinnici – alla politica nazionale di mettere fine all’era del precariato, agendo su due fronti: da un lato sulla stabilizzazione dei lavoratori precari e dall’altro sull’abolizione di qualsiasi forma di contratto precario”.