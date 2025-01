L’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo al primo posto nel concorso “Società e legalità”

CASTELVETRANO – Grande riconoscimento per l’I.C. Radice Pappalardo di Castelvetrano che si aggiudica il primo posto nel concorso “Società e legalità” promosso da UNITRE di Sambuca di Sicilia.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso il TEATRO L’IDEA di Sambuca di Sicilia nel mese di Dicembre alla presenza di un folto pubblico. Il cortometraggio dal titolo “E non rimanere indifferenti” è stato realizzato dalla classe 3 sez.I della Scuola Secondaria di I grado del plesso Medi, con la regia didattica della prof.ssa Rosa Damiano. Grande soddisfazione, dunque, per un premio che valorizza l’impegno e la visione di una classe che ha saputo rendere con una costruzione narrativa filmata non solo il disagio e la sofferenza di chi subisce la sopraffazione del bullismo ma ha voluto dimostrare come l’indifferenza dei presenti svolga una funzione decisiva all’interno dell’asimmetrico rapporto bullo/bullizzato.

La motivazione del premio sintetizza il valore del lavoro:

“Il cortometraggio BULLISMO, attraverso una narrazione intensa e ben strutturata, offre uno spunto di riflessione sulle dinamiche del bullismo, mettendo in luce le sue dolorose conseguenze. Il corto si distingue per l’approccio empatico nei confronti dei protagonisti, per la capacità di dare voce a chi spesso resta in silenzio, e per l’invito a una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte di tutti, al fine di costruire una comunità scolastica più inclusiva e rispettosa. Il lavoro prodotto rappresenta un potente strumento di sensibilizzazione e un invito all’azione contro un fenomeno che continua a minacciare la serenità e il benessere dei giovani”.

Al già prestigioso premio si aggiunge il fatto che gli altri primi posti sono stati attribuiti a Scuole Secondarie di II grado e che il lavoro è il frutto di un lavoro durato un anno grazie al progetto “Uno, Nessuno 100giga” promosso dall’Istituto in qualità di capofila e che ha riunito tutte le scuole della Provincia grazie al finanziamento regionale dell’Assessorato Istruzione e formazione Professionale.

Un progetto che verrà continuato nel corrente anno scolastico con incontri con esperti e la sintesi delle attività già realizzate.

Il premio rappresenta l’apice di un laboratorio che impegna in prima linea tutti gli studenti dell’Istituto e che da anni si distingue per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e sulle strategie di intervento per arginare comportamenti a rischio.