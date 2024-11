libro “I Lumière di Sicilia – ascesa e tramonto dei Pionieri del Cinematografo Siciliano”

PALERMO – Si intitola “I Lumière di Sicilia” e come sottotitolo “ascesa e tramonto dei Pionieri del Cinematografo Siciliano”, il libro di esordio del regista e sceneggiatore palermitano Sergio Ruffino, autore di lavori e progetti aventi in comune il recupero e la valorizzazione della memoria storica, in particolare della Sicilia.

L’opera, edita dalla casa editrice palermitana “40due”, come appare evidente dallo stesso titolo, ripercorre in 168 pagine la “saga” di coloro che portarono il cinematografo in Sicilia, e – dopo una prima fase che riguardava la “visione” delle pellicole girate altrove – svilupparono il mezzo ed impiantarono le primordiali “Case di Produzione” sfornando documentari e film a soggetto.

Il libro, già in commercio da metà settembre, include la prefazione di Nino Genovese ed una conversazione con Daniele Ciprì (regista, tra gli altri film, de “Il ritorno di Cagliostro” assieme a Franco Maresco) dal titolo “Tra Primordi e Post Moderno”