L’incontro con l’attore Ferracane rimandato al 29 agosto

SELINUNTE – Gli organizzatori dell’evento comunicano che l’incontro con l’attore pluripremiato Fabrizio Ferracane, programmato per domani, domenica 21 agosto, presso il Parco Archeologico di Selinunte, non avrà luogo per problemi di natura tecnica-organizzativa. L’evento viene rimandato al prossimo 29 agosto.