L’Istituto Pappalardo stretto in un abbraccio per Mirea

CASTELVETRANO – Si è svolta domenica 15 dicembre 2024 l’a tanto attesa l’inaugurazione del Villaggio di Betlemme e di Mirealandia alla sua prima edizione, evento organizzato in memoria della piccola Mirea La Rosa, un’allieva del Plesso Lombardo Radice, scomparsa prematuramente alla tenera età di 11 anni. Mirealandia è un sogno che è diventato realtà, era il sogno della piccola Mirea. I bravissimi bambini del “Coro Note per Mirea” e del corpo di ballo, diretti in maniera magistrale dall’Ins. Vitalba Signorello, sono stati i protagonisti di questo momento; l’insegnante ha emozionato i presenti sulle note di White Christmas, esprimendo il suo affetto per la piccola Mirea che è stata sua alunna.

Alla manifestazione erano presenti la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Lombardo Radice-Pappalardo, prof.ssa Maria Rosa Barone, che ha accolto l’iniziativa con grande entusiasmo, alcuni docenti della scuola, i familiari della piccola, il Vescovo mons. Angelo Giurdanella, Giuseppe Messina e Alessandra Cascio della Scuola Ted Formazione che ha contribuito a fare festa preparando con i professori e gli allievi delle squisite leccornie, il Vice Presidente del Consiglio Comunale Barbara Vivona, il Presidente dell’Associazione Zoo Fattoria Rosario Carimi, il proprietario della struttura Filippo Carimi.

Grande emozione per tutti i presenti, soprattutto per la mamma di Mirea che in quei sorrisi e in quei bimbi ha potuto anche solo per un attimo riabbracciare con il pensiero la sua piccola Mirea, il cui ricordo rimarrà nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta, e oggi anche in chi ne ha solo sentito parlare.

L’esibizione si è conclusa con la benedizione del Vescovo e con la simbolica apertura di Mirealandia, a tagliare il nastro Sofia Chiofalo, compagna di banco e migliore amica della piccola Mirea. I bambini che si recheranno in questo posto magico potranno giocare e gioire respirando l’energia contagiosa che Mirea era capace di trasmettere – afferma la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Rosa Barone, la quale continua aggiungendo che esperienze come quella che hanno vissuto i bambini in quest’occasione, lasciano un segno profondo, arricchiscono il cuore, ci danno speranza e la possibilità di comprendere il vero spirito del Natale.