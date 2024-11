Lo slow-travel itinerary per vivere in stile siciliano in inverno,tra suggestivi spot per il wild swimming, spiagge incontaminate,escursioni in barca, esperienze culturali

PALERMO – Palermo, con le sue cinque ore di sole al giorno in media persino a gennaio, è la meta perfetta per chi è alla ricerca di una fuga invernale vista mare. La bellezza della Sicilia fa da scenario a un percorso di riconnessione con la natura, dove praticare il nuoto in acque libere e cristalline o rilassarsi in una passeggiata in spiaggia e alla scoperta dei siti culturali. Un itinerario lontano dai soliti, da alternare alla scoperta della costa settentrionale in barca. Si parte da Mondello, la cui spiaggia di sabbia bianca lambita da acque cristalline dista quindici minuti da Villa Igiea. È il luogo ideale per una passeggiata e una nuotata in acque libere, con pausa per un aperitivo all’antico stabilimento balneare in stile liberty. La sera, si può optare per uno spettacolo al Teatro Massimo con visita in esclusiva al dietro le quinte. L’indirizzo siciliano Rocco Forte Hotels è partner dell’Opera House che nel cartellone 2024/25 vede anche: Lo Schiaccianoci, l’Otello, Il Faust, l’Elisir D’amore. Si prosegue a Cefalù, sito UNESCO arabo-normanno costeggiato da un km di spiaggia. La scoperta della splendida cattedrale e del Museo della Mandralisca può essere intervallata da una passeggiata in spiaggia e da un pranzo vista mare. La terza tappa è la Riserva dello Zingaro, un paradiso naturale da scoprire in escursioni con vista mozzafiato sui faraglioni di Scopello, a piedi o in bicicletta. La visita alla Tonnara del 1200 è anche l’occasione per conoscere la storia della pesca del tonno rosso. La quarta tappa è sulla spiaggia caraibica di San Vito lo Capo: tre km di sabbia finissima e di acque trasparenti e poco profonde, ideale per una nuotata e una passeggiata pieds dans l’eau. La quinta sosta è a Selinunte: sintesi perfetta di cultura e natura. Qui gli ospiti di Villa Igiea possono regalarsi la visita guidata al sito archeologico e ai famosi templi dorici, una passeggiata in spiaggia con birdwatching e una degustazione di olio tra ulivi secolari. L’itinerario per i cacciatori di sole d’inverno si completa con l’esperienza che esprime la quintessenza della dolce vita siciliana: una gita in barca a vela con pranzo a bordo. Si prende il largo da Marina di Villa Igiea e si parte alla volta di alcune tra calette più suggestive della costa settentrionale, da vivere e scoprire al proprio ritmo.