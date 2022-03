Luci ed Ombre per la Nebrosport nel primo weekend stagionale

CEFALU – Sensazioni positive per la Nebrosport dopo il primo fine settimana all’insegna dei motori dell’annata 2022. Presente su due fronti, tra il 1° Rally Cefalù Città Turistica e il 1° Rally Day Valle della Guardia di Frosinone, il team santangiolese ha chiuso complessivamente con un primato ed uno sfortunatissimo ritiro. Buona la prima stagionale […]

CEFALU – Sensazioni positive per la Nebrosport dopo il primo fine settimana all’insegna dei motori dell’annata 2022. Presente su due fronti, tra il 1° Rally Cefalù Città Turistica e il 1° Rally Day Valle della Guardia di Frosinone, il team santangiolese ha chiuso complessivamente con un primato ed uno sfortunatissimo ritiro.

Buona la prima stagionale per Antonino Miragliotta in coppia con Teresa Stanca. Il driver Nebrosport ha chiuso uno splendido weekend con il primato ottenuto dalla sua Peugeot 106 Rally in classe N1 e il 26esimo posto della classifica assoluta.

Debutto sfortunato, al volante, per il driver Vincenzo Roma insieme a Daniele Malizia. Durante il trasferimento verso la prima prova, la rottura del semiasse, della loro Clio Williams di classe A7, ha costretto l’equipaggio al ritiro prematuro.