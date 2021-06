Lunedì inaugurazione dei nuovi arredi per i pazienti del reparto di ematologia del Policlinico di Palermo

PALERMO – Prosegue incessante l’impegno nella lotta alle malattie del sangue che Federfarma Palermo porta avanti sostenendo anche le iniziative che la sezione provinciale dell’Ail mette in campo per potenziare l’assistenza fornita dal reparto di Ematologia del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, diretto dal prof. Sergio Siragusa. Dopo avere finanziato l’apertura dell’ambulatorio che cura le […]

PALERMO – Prosegue incessante l’impegno nella lotta alle malattie del sangue che Federfarma Palermo porta avanti sostenendo anche le iniziative che la sezione provinciale dell’Ail mette in campo per potenziare l’assistenza fornita dal reparto di

Ematologia del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, diretto dal prof. Sergio Siragusa.

Dopo avere finanziato l’apertura dell’ambulatorio che cura le donne in gravidanza affette da malattie del sangue e la borsa per sperimentare nuove terapie, ora il contributo di Federfarma Palermo ha consentito all’Ail di acquistare vari arredi necessari per migliorare

l’accoglienza dei pazienti del reparto.

L’inaugurazione, con presentazione alla stampa dell’iniziativa e delle novità, avverrà lunedì prossimo, 28 giugno, alle ore 12, presso il reparto di Ematologia del Policlinico di Palermo. Saranno presenti il direttore amministrativo del Policlinico, Santo Naselli; il direttore del reparto, Sergio Siragusa; il vicepresidente nazionale e presidente provinciale dell’Ail, Pino Toro; il segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma, Roberto Tobia.