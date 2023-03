Maltrattamenti contro l’anziana madre. Denunciato dai Carabinieri

CASTELVETRANO – I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato un 52enne del posto ritenuto presunto responsabile di ripetuti maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre. L’uomo, nel corso di una lite per futili motivi, avrebbe addirittura colpito la donna con un violento pugno al volto.

L’anziana, per scappare dall’aggressione, ha dovuto trovare rifugio presso la casa di una vicina che, viste le condizioni della malcapitata, l’ha portata in ospedale per le cure del caso: ha riportato diversi giorni di prognosi.

L’anziana donna, che non ha mai denunciato il figlio per i maltrattamenti da tempo subiti, ha infine cambiato abitazione trasferendosi in una località più sicura.