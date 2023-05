Maltrattamenti in famiglia. Denunciato uno straniero dai Carabinieri

CASTELVETRANO – I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato un cittadino straniero, con precedenti di polizia, per il reato di maltrattamenti contro familiari conviventi. L’uomo da mesi si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti in famiglia contro la moglie convivente ed in ultimo l’avrebbe percossa davanti ai due figli minori a seguito di una lite […]

CASTELVETRANO – I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato un cittadino straniero, con precedenti di polizia, per il reato di maltrattamenti contro familiari conviventi.

L’uomo da mesi si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti in famiglia contro la moglie convivente ed in ultimo l’avrebbe percossa davanti ai due figli minori a seguito di una lite per futili motivi.

La donna, stanca di subire tali maltrattamenti, si è affidata agli uomini dell’Arma trovando il coraggio di denunciare il marito. I Carabinieri sono tempestivamente intervenuti documentando e accertando quanto denunciato dalla vittima che nella circostanza lasciava l’abitazione insieme ai figli andando altrove.