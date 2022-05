Medaglia d’argento per l’I.C. Radice Pappalardo nella fase provinciale di atletica leggera dei campionati studenteschi

CASTELVETRANO – Martedì 11 maggio si sono svolte, presso lo Stadio polisportivo di Trapani, le gare di atletica leggera previste all’interno del torneo provinciale dei Campionati Studenteschi.

L’alunna Monica Parrinello, che frequenta la classe prima di Scuola secondaria di I grado della sez.I del plesso Medi, ha guadagnato il podio, gareggiando nei 600 metri con i rappresentanti delle altre scuole della Provincia di Trapani e vincendo una medaglia d’argento.

Durante l’anno scolastico 2021/2022 la scuola nel PTOF d’Istituto ha attivato il gruppo sportivo studentesco, puntando in particolare sulle discipline di atletica leggera, quali corsa, lancio del vortex, salto in lungo e in alto, lancio del peso e sul gioco del ping pong.

Gli allievi e le allieve hanno aderito con entusiasmo e determinazione e, con la guida degli insegnanti G. Placenti e G. Cangemi hanno partecipato, in prima battuta, ad una fase distrettuale e poi alla fase provinciale che è valsa la medaglia d’argento.

Nell’ottica della promozione del valore della cultura dello sport, ancora una volta l’I.C. Radice Pappalardo ottiene degli ottimi risultati che sono motivi di vanto per l’istituto che ha sempre dato particolare spazio alla pratica sportiva, promuovendo non solo i progetti ministeriali, ma anche le alleanze educative con le società sportive territoriali e facendo in modo di attrarre investimenti privati nel recupero di spazi destinati agli sport, come successo di recente in occasione della restituzione di un campo di calcetto nello spazio retrostante il plesso Pappalardo, ormai in disuso ed abbandonato. Tra le mission della scuola infatti è protagonista l’attenzione alle attività sportive considerate occasioni di sviluppo e di maturazione, di crescita dell’autostima, di costruzione del successo basato sulla fatica fisica, oltre che di sviluppo di competenze motorie, cognitive, emotive e relazionali; inoltre il gioco e lo sport sono strumenti straordinari per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita, poiché diffondono valori di solidarietà, di lealtà, di amicizia, di rispetto della persona e delle regole, principi fondanti di una società sana.