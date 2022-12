Messa di Natale celebrata dal cappellano militare don Falzone

FAVIGNANA – Il 22 dicembre scorso, presso la chiesa dell’Immacolata Concezione di Favignana il Cappellano militare don Salvatore Falzone ha celebrato la messa di Natale in favore dei Carabinieri della locale Stazione e dei loro familiari. Al sentito evento hanno partecipato anche, in rappresentanza del comune di Favignana, il Vice Sindaco Vito Vaccaro e la […]

FAVIGNANA – Il 22 dicembre scorso, presso la chiesa dell’Immacolata Concezione di Favignana il Cappellano militare don Salvatore Falzone ha celebrato la messa di Natale in favore dei Carabinieri della locale Stazione e dei loro familiari.

Al sentito evento hanno partecipato anche, in rappresentanza del comune di Favignana, il Vice Sindaco Vito Vaccaro e la presidente del consiglio comunale Emanuela Serra oltre a personale della Polizia Municipale, personale della Capitaneria di Porto, e della Guardia di Finanza nonché personale della Polizia Penitenziaria e dei locali presidi.

Durante la celebrazione il cappellano ha voluto ringraziare sentitamente i Carabinieri dell’isola e tutti i presenti per il lavoro svolto con dedizione e impegno garantendo ai residenti ed ai turisti un insostituibile punto di riferimento a salvaguardia della ordinata e serena convivenza.